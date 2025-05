Rapina supermercato con arma finta

La pistola era finta, ma la rapina vera. Assalto a mano armata l’altro pomeriggio in un supermercato di Oggiono, l’EurosSpin. Uno sconosciuto, volto camuffato, ha fatto irruzione nel supermercato: impugnava una pistola. Si è diretto subito alle casse e ha intimato a uno dei cassieri di consegnare i soldi, facendosi capire a gesti, indicando il registratore con la canna dell’arma. Poi è scappato. Ad aspettarlo, all’uscita dell’EuroSpin, c’era un complice in sella a una moto e con un casco con la visiera scura in testa, con il compito di palo e di autista. Una volta che anche il rapinatore è montato in sella, sono fuggiti entrambi, come nelle scene dei film polizieschi. Il colpo è durato una manciata di minuti. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della caserma di Oggiono, che nei paraggi hanno trovato e recuperato l’arma, una pistola giocattolo o una scacciacani inoffensiva appunto, ma identica a una vera, specialmente per chi non è esperto di armi. Del bandito e del complice invece non c’era più alcuna traccia. Sono stati comunque immortalati dalle telecamere, sia da quelle installate nel supermercato, sia dalle tante del sistema di videosorveglianza comunale disseminate in diversi punti del paese. D.D.S.