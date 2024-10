Ivano Vella non ce l’ha fatta: è morto il 56enne investito mentre attraversava l'ex Statale 36 a Merate

Merate (Lecco), 17 ottobre 2024 – Ivano è morto. Non ce l'ha fatta Ivano Vella, il 56enne che ieri sera è stato investito mentre attraversava la ex Statale 36 a Cicognola di Merate. Le condizioni dell’uomo, che abitava a Brugarolo, altra frazione di Merate, erano parse immediatamente gravi: i sanitari dell'automedica e dell'autoinfermieristica di Areu, con i volontari della Croce Bianca di Merate, hanno dovuto rianimarlo a lungo in strada.

Poi è stato trasferito d'urgenza in ambulanza in ospedale, al San Gerardo di Monza dove è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre le lesioni, per essere successivamente ricoverato in Terapia intensiva. Nonostante l'operazione, nel corso della notte è però deceduto.

Ivano Vella, dopo aver parcheggiato la propria macchina, stava attraversando la provinciale per raggiungere il bar di cui era un cliente abituale, ma è stato investito da un automobilista di 53 anni alla guida di una Fiat 500. “Non l'ho visto”, ha spiegato quest'ultimo sotto choc. Il conducente procedeva a velocità ridotta, a causa del traffico, ma in seguito all'impatto, Vella, che sembra non attraversasse sulle strisce pedonali, è stato sbalzato prima sul cofano e poi a terra. Il 53enne risulta indagato per omicidio colposo. Nello stesso punto, nel settembre 2022, ha perso la vita l'imprenditore agricolo Giuseppe Ghezzi, che aveva 84 anni, una istituzione in città.