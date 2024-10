Merate, 56enne investito sulle strisce: è grave. L’automobilista: “Non l’ho visto”

Merate (Lecco), 16 ottobre 2024 – Un 56enne è stato investito mentre attraversava la ex Statale 36 a Merate. E' stato rianimato in strada, poi è stato trasferito d'urgenza in ospedale al San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono molto gravi. Lo ha travolto un automobilista di 53 anni al volante di una Fiat 500.

Dove

L'incidente è successo nella prima serata di oggi, nella frazione di Cicognola: il 56enne era appena uscito da un bar, di cui è cliente abituale, e stava attraversando la strada, sembra non sulle strisce pedonali. “Non l'ho visto”, ha raccontato sotto shock il guidatore che l’ha falciato. A tradirlo, oltre al fatto che il pedone non si trovasse sui passaggi zebrati, anche la pioggia battente e il riflesso delle luci sull'asfalto nero bagnato. Il 56enne era privo di sensi.

Rianimato

È stato soccorso dai sanitari dell'automedica e dell'autoinfermieristica di Areu insieme ai volontari della Croce Bianca, che sono riusciti a rianimarlo. Per soccorrerlo hanno bloccato il transito e chiuso temporaneamente l'ex 36, in attesa dell'arrivo anche dei carabinieri di pattuglia di pronto intervento dell'aliquota Radiomobile. Nello stesso punto due anni fa, nel settembre del 2022, è stato investito e ucciso un imprenditore agricolo di 84 anni.