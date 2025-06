A Lecco riapre un tratto di lungolago

Riapre in anticipo un tratto di nuovo lungolago di Lecco. Ma solo per i pedoni, non per i ciclisti. Nonostante i lavori ancora in corso, l’assessore ai Lavori pubblici Maria Sacchi ha deciso di aprire almeno al transito pedonale il primo tratto di lungolago, tra l’Imbarcadero e piazza Antonio Stoppani, in anticipo rispetto al cronoprogramma. Le transenne sono state rimosse ieri, in vista della Festa del Lago e della Montagna, in programma in questo week end, con diverse iniziative, tra cui lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Si prevede l’arrivo di quasi 20mila persone e lo spazio, con il cantiere precluso, non sarebbe bastato, perché una parte di lungolago è interdetta: è quella dove ancora ci sono i rottami posti sotto sequestro dai magistrati, che indagano per il crollo della maxi ruota panoramica abbattuta da una tromba d’aria sabato scorso. "Riapriamo questo tratto di lungolago, ormai concluso, con alcune rifiniture che saranno realizzate al termine dell’estate", spiega l’assessore. Le fosse delle alberature, infatti, sono al momento riempite con ghiaietto e mancano anche alcune piantumazioni. Deve inoltre essere asfaltato il tratto stradale dove sono previsti due attraversamenti pedonali sicuri rialzati.

Nei prossimi giorni, il tratto di lungolago riaperto sarà interessato anche dalla posa di alcuni smart-bin, i cestini intelligenti ad alimentazione solare per la compattazione dei rifiuti, in grado di avvisare gli operatori quando il contenitore è pieno, in modo tale che vengano svuotati in fretta.

D.D.S.