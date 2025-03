Auto in bilico sul burrone dopo l’incidente: a bordo due giovani di 21 e 24 anni

Taceno (Lecco), 30 marzo 2025 – L'auto è rimasta in bilico sul ciglio della scarpata. A impedire che precipitasse solo un albero contro cui l'Audi si è schiantata. A bordo due giovani: un ragazzo di 24 anni, che era alla guida; e una ragazza di 21, la passeggera. L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio a Taceno, la Provinciale 65, la Scenic Route della Valsassina, nel tratto tra Cortenova e Parlasco.

L'incidente

Il 24enne al volante ha compiuto tutto da solo. Ad un tornante è andato dritto ed è uscito di strada, terminando la corsa contro una pianta: un impatto violento, che però probabilmente ha salvato la vita ai due, impedendo che precipitassero nel burrone, alto almeno una ventina di metri, che costeggia quel tratto di provinciale. Sono rimasti entrambi bloccati in macchina. La 21enne è rimasta incastrata tra i rottami, con una una gamba già rotta e ingessata per una precedente infortunio sulla neve, impossibilitata a muoversi.

I soccorsi

Immediato l'allarme agli operatori del 112, il numero unico di emergenza e urgenza, che hanno inviato sul posto i sanitari di Areu, i soccorritori volontari del Soccorso bellanese e del Soccorso Centro Valsassina di Introbio e i vigili del fuoco, sia del comando provinciale di Lecco, sia del distaccamento di volontari di Bellano. In posto anche i soccorritori dell'eliambulanza di Areu di Como, che si sono calati a terra con il verricello. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la macchina, assicurandola con un cavo. Poi hanno lavorato con cesoie e divaricatori per liberare i due in modo che i sanitari del 118 potessero occuparsi di lei.

Le condizioni dei feriti

La ragazza faticava a respirare, è stato necessario somministrarle ossigeno. Ha riportato vari traumi, tra cui uno ad una spalla. Dopo essere stata stabilizzata è stata trasbordata sull'eliambulanza e trasportata all'ospedale di Circolo di Varese, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Il guidatore invece se l'è cavata con escoriazioni varie ed è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Lecco dai volontari del Soccorso bellanese.