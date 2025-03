Incidente sulla Novedratese a Mariano Comense, schianto tra due auto: paura per sei giovani

Como, 30 marzo 2025 – Dopo la tragedia di Lurago Marinone, dove l’altra sera ha perso la vita la 20enne Noemi Fiordilino, nella notte tra sabato e domenica, sulle strade del Comasco, ci sono stati tre incidenti, avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro.

Il più grave poco prima delle 2 sulla SP32 Novedratese a Mariano Comense, dove due auto si sono scontrate coinvolgendo sei persone: un 23enne, un 25enne, due 28enni, una 32enne e un 34enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como e i carabinieri di Cantù, oltre ai soccorsi inviati da Soreu Laghi. Un ferito in codice giallo è stato trasportato all’ospedale di Desio, mentre un altro in codice verde è stato medicato senza necessità di ricovero.

Poco dopo le 3, un altro intervento d’emergenza a Villa Guardia, in via Petrarca, per un’auto ribaltata con a bordo un uomo di 71 anni. Anche in questo caso sono stati allertati i carabinieri di Cantù e i vigili del fuoco di Como, ma non si segnalano conseguenze gravi.

Un terzo incidente si è verificato verso l’1,30 sulla SP14 a Claino con Osteno, dove un 21enne è finito a sbattere contro un ostacolo. Qui sono intervenuti i carabinieri di Menaggio e i sanitari, che hanno trasportato il giovane all’ospedale di Gravedona.