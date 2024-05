Incidente a Lecco, 17enne investito sulle strisce pedonali: ricoverato in gravi condizioni

Lecco, 1 maggio 2024 – Continua a lottare per la vita il ragazzo di 17 anni che ieri pomeriggio è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali in centro a Lecco. Le sue condizioni sono molto gravi. E' ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Alessandro Manzoni. Ha riportato un trauma cranico. Il quadro clinico è stazionario, ma è sedato in coma farmacologico e intubato.

L'incidente

Il 17enne martedì pomeriggio verso le 16.30 stava attraversando via Marco d'Oggiono. Era sulle strisce pedonali. Aveva appena cominciato ad attraversare la strada. Ad investirlo è stato un automobilista di 47 anni al volante di una Hyundai I10. “Non l'ho visto”, ha raccontato il conducente. L'impatto è stato devastante: l'adolescente è stato scaraventato contro il parabrezza dell'utilitaria, che ha sfondato con la testa, poi è stato sbalzato a terra sull'asfalto.

I soccorsi

I primi a soccorrerlo sono stati due operatori sanitari di passaggio, poi sono arrivati i soccorritori dell'automedica di Areu con i volontari del Soccorso bellanese e della Croce di San Nicolò. La situazione del ragazzo è parsa immediatamente critica, ancora peggio di quanto temuto inizialmente. Lui è stato trasferito d'urgenza in ospedale a Lecco. Pure il 47enne che lo ha travolto è stato accompagnato in ospedale, al Fatebenefratelli di Erba. Era sotto shock.

Le condizioni

La situazione in cui versa il 17enne è estremamente critica. Per non affaticare il suo fisico già provato e preservare le funzioni cerebrali, i sanitari che lo assistono lo hanno sedato in coma farmacologico. Lo hanno anche intubato per sostenere i parametri vitali. Al momento le condizioni paiono fortunatamente stabili, sebbene molto severe. A preoccupare è soprattutto il trauma cranico che ha riportato per aver sfondato il barabrezza con la testa.