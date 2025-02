Sirone, scoppia un incendio in azienda: il titolare prova a spegnerlo e rischia di rimanere ustionato

Sirone (Lecco), 23 febbraio 2025 – Incendio in un’azienda di Sirone. Il proprietario dell'attività artigianale, un imprenditore di 49 anni, ha tentato di spegnere le fiamme da solo, ma ha rischiato di rimanere intossicato e di essere ustionato dal rogo. Lo hanno salvato i vigili del fuoco. L'allarme è scattato questa mattina, domenica, poco dopo le 10.30, in via Cristoforo Colombo, all'interno di un capannone dove si producono tende e coperture da esterni. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco dal comando provinciale di Lecco e dai distaccamenti di volontari di Valmadrera e Erba che sono riusciti a circoscrivere l'incendio all'interno dello stabilimento.

Misure di sicurezza

Hanno dovuto operate con maschere, bombole d'aria e sistemi di autoprotezione a causa del fumo denso e nero che si è sprigionato. Mobilitati pure i soccorritori volontari della Croce verde di Bosisio Parini per assistere il 49enne proprietario dell'azienda che inizialmente ha provato a contenere da solo le fiamme, senza riuscirsi. Fortunatamente non ha subito conseguenze. Ingenti i danni. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento, ma si presume siano accidentali.