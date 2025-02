Tetto va a fuoco. Sfollate 5 famiglie

Cinque famiglie fuori casa e 250 metri di tetto andati in fumo. È il bilancio dell’incendio scoppiato ieri mattina in una palazzina a tre piani in via Galilei. L’allarme è scattato alle 11.30, sono arrivate squadre dei vigili del fuoco da Monza e da Lecco con due autopompe, un’autobotte, un’autoscala, il carro soccorso e la vettura del funzionario di guardia.

L‘intervento è stato molto delicato per la presenza di pannelli fotovoltaici. I pompieri alle 19 stavano ancora ultimando la bonifica. Un gruppetto di appartamenti è inagibile a causa di fiamme e infiltrazioni d’acqua. Per i proprietari si sono aperte le porte di parenti e amici, "nei prossimi giorni non potranno rientrare nelle loro abitazioni", confermano i pompieri.

Un 68enne è stato accompagnato al pronto soccorso per accertamenti. Bar.Cal.