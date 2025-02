Ballabio, auto in fiamme: salvo il conducente. La Sp 62 della Valsassina paralizzata

Ballabio (Lecco), 19 febbraio 2025 – L'auto che sobbalza, il fumo dal cofano, il tentativo di arrivare fino ad una vicina area di servizio nonostante il fumo si sia trasformato in fuoco e il rischio di morire bruciati nella macchina in fiamme.

L'auto che brucia sulla Vallassina

L'incendio

Questa mattina una vecchia monovolume ha preso improvvisamente fuco lungo la Sp 62 della Valsassina a Ballabio, all'altezza di Balisio. Al volante c'era un anziano ottantenne di Lecco. Sebbene il guidatore si sia accorto che la sua auto stesse bruciando, invece che accostare alla prima piazzola utile o in banchina a bordo strada, ha proseguito imperterrito per centinaia di metri, probabilmente per raggiungere una stazione di rifornimento appena poco più avanti. Quando però ha finalmente realizzato che l'incendio stava per avvolgere tutto il mezzo, dentro e fuori, si è finalmente fermato in mezzo alla provinciale ed è scappato fuori, mettendosi in salvo all'ultimo momento.

La provinciale bloccata

Ha piantato la monovolume proprio a metà di un cantiere stradale, dove si procede a senso unico alternato, paralizzando completamente il traffico tra Lecco e la Valsassina. Se fosse arrivato fino all'area di servizio, probabilmente sarebbe stato però anche peggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre gli agenti della Polizia locale del comandante Marco Maggio e i carabinieri hanno cercato di agevolare ugualmente la circolazione. Prima di ripristinare la viabilità, anche una volta spento il rogo, è stato necessario rimuovere la macchina carbonizzata e poi ripulire l'asfalto imbrattato di plastica colata, rottami e da liquidi e oli meccanici.