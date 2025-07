Addio a Giancarlo Vitali, storico fondatore di Radio Cristal

Lecco, 6 luglio 2025 – Addio al papà di Radio Cristal Area, storica emittente di Lecco morta prima del suo fondatore. È mancato all’età di 84 anni Giancarlo Vitali, il fondatore nel 1976 di Radio Cristal Area, per 35 anni la voce del territorio.

L’idea dell’emittente radiofonica locale era nata davanti a una bottiglia di champagne Cristal, da qui il nome. Con Vitali, c’erano i suoi amici e compagni di avventura: Ennio Tavola, Giorgio Vassena e Gigi Calvasina, gli altri fondatori di Radio Cristal.

Da Radio Cristal sono passati anche grandi artisti come Gianni Morandi e Little Tony, o Ivana Spagna. Un crescendo continuo, non solo di qualità, ma anche di tecnologia. Nel 2011 infine lo stop alle trasmissioni. Vitali - epica la sua maratona di diretta di 102 ore e 50 minuti - aveva lasciato al Comune un patrimonio di migliaia di dischi. Il funerale di Giancarlo, un pioniere della radio, sarà celebrato martedì 8 luglio alle 10.45 nella chiesa parrocchiale di Acquate, rione nel quale era nato.