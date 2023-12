In dogana con 100 panettoni. Merce sequestrata e multa

Ha fatto scorta di panettoni in una pasticceria italiana, ma quando ha affrontato il confine con l’auto in cui era stipati il prezioso carico, è stato notato e fermato dagli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini svizzeri.

Il conducente è stato quindi multato, e obbligato a procedere con lo sdoganamento della merce non dichiarata. Sull’auto, una monovolume in transito lunedì sera alle 22, erano stati caricati 100 panettoni artigianali e confezionati, provenienti da una pasticceria italiana e destinati alla vendita in Svizzera.

Il transito stava avvenendo in orario notturno, passando da un valico in cui non è presente il presidio fisso, evidentemente per cercare di aggirare il pagamento dei dazi di importazione. Come hanno accertato gli agenti, il carico in realtà faceva parte di un ordine ben più consistente, in tutto 600 pezzi, tutti destinati al mercato elvetico, attraverso una ditta del Sopraceneri il cui dipendente si trovava alla guida del veicolo fermato.

I panettoni erano stipati in 17 scatole all’interno della monovolume, primo lotto del carico che sarebbe stato man mano importato nei giorni successivi. L’Ufficio federale della dogana ha elevato una multa e predisposto il regolare sdoganamento della merce, come da disposizioni doganali, nel traffico commerciale.

Questi controlli su merci, persone e mezzi di trasporto, fanno parte delle mansioni dell’Udsc, le cui valutazioni si basano anche sull’analisi della situazione e dei rischi, che consentono anche di procedere a campione.

Pa.Pi.