Il terrazzo fra lago e monti. Luogo eclusivo per un “Sì“

Glorietta, un nome che è tutto un programma. È il terrazzo che si affaccia direttamente sul lago di Como di Villa Monastero, che è di proprietà della Provincia di Lecco. Un luogo unico, sospeso tra il lago appunto e le montagne alle spalle delle spendida dimora secolare immersa in un giardino botanico dai mille colori e profumi. Ora i promessi sposi possono sceglierlo in uso esclusivo per chiedere la mano ai loro amati e immortalare per sempre il momento con un servizio video e fotografico. Il costo? Milletrecento euro all’ora da pagare in anticopo per l’uso esclusivo. Bisogna prenotare almeno 14 giorni prima, ammesso di riuscire a trovare posto, vista la richiesta. La prenotazione può essere fatta solo online. In caso di ospiti, tra parenti e amici, devono poi pagare il biglietto di ingresso, mentre per i promessi sposi e 4 loro fotografi o videomaker, l’ingresso è incluso nella tariffa. Il prezzo sale se si scelgono altri optional, come l’arrivo in barca, un locale per il cambio d’abito e l’utilizzo di un drone. Le altre location sono il giardino botanico ad uso non esclusivo al prezzo di 300 euro l’ora. Tanto? Può darsi, ma quest’anno a Varenne si prevede vengano celebrati almeno 140 matrimoni. D.D.S.