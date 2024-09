I “Borghi più belli d’Italia”. Bellano capitale della rassegna

BELLANO (Lecco)

Bellano è la capitale del 2025 dei Borghi più belli d’Italia. "Nel 2025, la Lombardia ospiterà il Festival nazionale dei Borghi più belli d’Italia, che vedrà Bellano come cornice di un evento che riunirà tutte le regioni italiane, i sindaci dei borghi dell’Associazione, le istituzioni e gli stakeholders – annuncia Barbara Mazzali, assessore regionale a Turismo, Marketing territoriale e Moda -. Un grande evento che rilancerà la Lombardia come terra di borghi". L’investitura di Bellano è stata annunciata durate il XVI Festival dei Borghi più belli d’Italia che si è svolto a Oriolo e Rocca Imperiale (Cosenza), al termine del quale è avvenuto il passaggio di testimone, dal sindaco del borgo calabro Giuseppe Ranù al primi cittadino di Bellano Antonio Rusconi. I borghi italiani accolgono oggi milioni di turisti, contribuendo per oltre 5 miliardi l’anno all’economia tricolore. Oggi, i borghi che fanno parte dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia sono 362, diffusi su tutto il territorio nazionale, mentre in Lombardia se ne contano 26 e 2 in provincia di Lecco: Bellano appunto e poi Corenno Plinio, il borgo dei mille scalotti di Dervio. "La Lombardia – prosegue l’assessore - è la 2^ regione italiana per numero di piccoli Comuni, con 1.038, molti dei quali possono ambire a entrare nel circuito. I 75 prodotti Dop e Igp della Lombardia, tra cibi e vini, sono custoditi proprio nella rete dei nostri piccoli Comuni". D.D.S.