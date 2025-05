Grrrigna Comics, terza edizione. Il festival diffuso del fumetto

Vecchi e nuovi amici per il Grrrigna Comics, il festival diffuso del fumetto in Valsassina. Alla terza edizione, in programma da venerdì 30 a domenica 1 giugno tra Barzio e Cremeno, parteciperanno nuovi ospiti, ma ci saranno anche ormai habituè dell’appuntamento con il fumetto d’autore. Durante la tre giorni ci sarà spazio per l’editoria dedicata ai ragazzi, per il fumetto indipendente, per autori emergenti e nomi affermati che affrontano nuove sfide. Tra le novità di quest’anno: la self area per avviare una collaborazione con professori e studenti la scuola del fumetto di Milano. Sarà una prima volta anche l’incontro con la professione del traduttore: se ne parlerà con una valsassinese, Ada Milani, ricercatrice dell’Università di Firenze e traduttrice dal portoghese di Ballata per Sophie, graphic novel di successo internazionale. A organizzare e promuovere il Grrrigna Comics sono io volontari dell’associazione culturale La Fucina. "Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito e per i partecipanti ci sarà la possibilità di incontrare gli ospiti del GRRRigna Comics in un ambiente sereno e confidenziale, lontano dalla frenesia delle fiere commerciali", spiegano. Per conoscere il programma nei minimi dettagli si consiglia di seguire le pagine social del festival: www.facebook.com/GRRRignaComics e https://www.instagram.com/grrrignacomics/.