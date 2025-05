Nasce la mappa dei cantieri stradali della provincia in tempo reale

Lavori provinciali in corso a portata di click e di smartphone. Gli appassionati di cantieri non hanno nemmeno più bisogno di girare la provincia in lungo e in largo. È stato infatti attivato un nuovo sito internet per conoscere in tempo reale appunto i lavori in corso sulle strade provinciali di Lecco: //www.provincia.lecco.it/documento/lavori-in-corso/. Attualmente sono in corso diversi interventi. Ci sono ad esempio la manutenzione straordinaria del ponte sul Varrone a Premana lungo la Sp 67 prorogata fino a venerdì; lavori sulla Sp 64 a Barzio; un senso unico alternato sulla Sp 72 a Mandello del Lario: la variante della Sp 52 a Castello Brianza. La pagine web pensata dagli amministratori provinciali ovviamente non è per pensionati e curiosi che vogliono trascorrere il tempo a osservare gli altri che lavorano, e magari a dispensare loro consigli non richiesti, ma per avvisare gli automobilisti dei lavori in corso appunto e consentire loro magari di pianificare meglio viaggi e spostamenti, senza la sorpresa di interruzioni o intoppi non preventivati.