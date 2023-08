Veronica Malini e Rosy Corallo morte nel torrente a Lanzada per salvare il cane, chi erano le vittime

Lecco, 24 agosto 2023 - Due donne lecchesi amiche da una vita che condividevano i video e le foto delle tante gite al mare, ai laghi e ai monti fatte insieme. Con l'inseparabile cane, razza Breton, di Veronica. L'ultimo video postato sui social quello della vacanza a Dolceacqua, pittoresco borgo ligure in provincia di Imperia. Tante anche le foto che le ritraevano insieme, una accanto all'altra e con vicino il cane.

Veronica Malini, 54 anni, di Cernusco Lombardone, e Rosa Corallo, 60 anni, Rosy per gli amici, di Pescate, tradite da un tragico destino. Per salvare il cane, forse scivolato nel torrente Fellaria in alta Valmalenco, o entrato in cerca di frescura dall'afa anche in quota, a oltre 2500 metri di quota, sono morte nell'acqua gelida del torrente nato ai piedi della massa ghiacciata in territorio di Lanzada, in provincia di Sondrio. Veronica era responsabile pedagogica di una scuola di lingue (Helen Doron Lecco) e di un asilo bilingue (Maminondo, sempre a Lecco).

"Rosy Corallo - ricorda il sindaco Dante De Capitani - era arrivata a Pescate 24 anni fa, una donna bella, sportiva, escursionista esperta e molto preparata fisicamente, per cui non è stata imprudenza la sua ma un gesto istintivo che chi ama gli animali può capire. Se fosse successo al mio cane probabilmente avrei fatto la stessa cosa perché in quei momenti vince l'istinto. È morta per un gesto d'amore e la ricorderemo con affetto e commozione. Siamo vicini al figlio Fabio". Rosa era vedova del marito e poi perse anche il nuovo compagno, deceduto a sua volta. La vita l'aveva messa più volte a dura prova e lei, donna dalla fibra forte, aveva sempre saputo reagire rialzandosi.