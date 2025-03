Lecco, emergenza in Grigna: trenta soccorritori e l'elicottero. Ma è un'esercitazione

Lecco, 30 marzo 2025 – Emergenza in Grigna. Sul posto trenta tecnici volontari del Soccorso alpino e i militari del Sagf, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza, anche in elicottero. Ma è una maxi esercitazione congiunta, non un allarme reale.

I soccorritori del Soccorso alpino della Valsassina e i finanzieri del Sagf di Sondrio, Bormio e Madesimo, con il supporto dei militari del Reparto volo della Guardia di finanza della Sezione aerea di Varese con il loro Volpe, il nome in codice del loro elicottero, un AW169, hanno svolto un'esercitazione sul versante sud est della Grigna.

Due gli scenari affrontati, su terreno misto di roccia e neve, con lo scopo di testare le tecniche di soccorso. Alle grandi manovre hanno preso parte due medici del Cnsas, Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico, grazie a cui è stato affrontato anche l'aspetto primario in un intervento di soccorso alpino: la valutazione sanitaria dei pazienti da soccorrere con l'utilizzo dei relativi presidi. Presenti inoltre gli istruttori della Scuola tecnica regionale del Soccorso alpino. Una volta concluse le operazioni, rinfresco per tutti alla baita di Sergio Longoni, in località Comolli, offerto e organizzato dai volontari del Cai di Barzano.