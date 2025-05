Addio a Giuseppe Moioli, la leggenda del canottaggio e pilastro della Moto Guzzi aveva 97 anni

Lecco, 5 maggio 2025 – Lutto nel mondo del canottaggio: è morto Giuseppe Moioli, il più anziano campione olimpico italiano vivente, avrebbe compiuto 98 anni il prossimo 8 agosto. Moioli si è spento questa mattina alle 5.20 nella sua casa di Olcio, frazione di Mandello del Lario, in provincia di Lecco.

Campione olimpico a Londra 1948 nel 4 senza, il suo palmares comprendeva anche altre tre presenze ai Giochi nella stessa specialità: la semifinale a Helsinki 1952, il quarto posto a Melbourne 1956 e il ruolo di riserva a Roma 1960.

Con la Canottieri Moto Guzzi, Moioli aveva vinto sei titoli europei: Lucerna 1947, Amsterdam 1949, Milano 1950, Amsterdam 1954 e Bled 1956 nel 4 senza, Poznan 1958 nell'otto.

Tornò a Londra, su invito della Federazione Italiana Canottaggio, nel 2012 insieme al compagno di barca Franco Faggi (scomparso nel 2016) a Henley, a distanza di 64 anni dall'impresa realizzata ad altre due 'aquile' di Mandello del Lario: Elio Morille e Giovanni Invernizzi, mancati all'affetto dei propri cari rispettivamente nel 1998 e nel 1986.

Giuseppe Moioli (in primo piano) con Franco Faggi, Giovanni Invernizzi, Elio Morille che vinsero l'oro olimpico a Londra 1948

Una vita di impegno, generosità e abnegazione, all'insegna dell'amore per il Canottaggio tramandato di generazione in generazione. Un esempio per i canottieri italiani, non solo quelli della sua Moto Guzzi, che ha sempre seguito e sostenuto da vicino con parole di incoraggiamento e consigli tecnici. Da Piero Poli (oro a Seoul 1988 nel 4 di coppia) a Carlo Mornati (argento a Sidney 2000 nel 4 senza) e Andrea Panizza (argento a Parigi 2024 nel 4 di coppia), per arrivare a tanti campioni e medagliati mondiali, europei e mondiali: Carlo Gaddi, Niccolò Mornati, Franco Zucchi, Martino Goretti, Matteo Pinca, Marcello Nicoletti e Davide Comini.

Giuseppe Moioli, nato a Mandello del Lario l'8 agosto 1927, ha ricevuto numerose onorificenze nel corso della sua carriera. Tra esse, il 15 dicembre 2015, il Collare d'Oro al Merito Sportivo per l'oro di Londra 1948 e nel 2019 il Premio intitolato ad Azelio Mondini, ideatore e fondatore dell'Anac.

“Lo ricordo a Sankt Moritz quando veniva a seguire i nostri allenamenti in quota prima delle Olimpiadi di Seul 1988 – ha ricordato il presidente federale Davide Tizzano - Il mio rapporto fraterno con Piero Poli mi aveva permesso di entrare in contatto con lui e, quindi, non ho mai dimenticato le sue parole di incoraggiamento. E' stato un punto di riferimento per canottieri e tecnici, non solo per le sue imprese agonistiche che hanno portato in alto il Canottaggio italiano ma per la sua straordinaria umanità. Come prima iniziativa per ricordarlo, ho proposto al Consiglio Federale l'intitolazione del 4 senza Senior con una Coppa a lui dedicata in occasione dei prossimi Campionati Italiani Assoluti”,