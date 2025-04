Giancarlo Vitali, la collezione in un Museo

BELLANO (Lecco) Bellano rende omaggio al suo pittore Giancarlo Vitali, uno degli artisti contemporanei più rappresentativi. A poco meno di sette anni della sua scomparsa, avvenuta il 25 luglio 2018 all’età di 88 anni nella sua Bellano, dove era nato, cresciuto e aveva lavorato, mercoledì apre il Museo a lui dedicato. Un grande spazio in cui sarà allestita la collezione permanente del pittore. Il Museo è al piano terra della dimora storica di Palazzo Lorla, riconsegnato ai cittadini, dopo un lavoro di attento e puntuale ripristino, per diventare un luogo dedicato all’arte, in cui sono state ospitate più di una decina di mostre d’arte contemporanea, curate dall’associazione ArchiViVitali.

"La collezione di un centinaio di dipinti è allestita in un grande spazio che mette in connessione tre ambienti – spiegano proprio dagli ArchiViVitali –. Sono il Circolo che, negli scorsi sei anni, ha ospitato tredici mostre di arte contempora, l’archivio di Giancarlo Vitali e un fondo commerciale completamente ristrutturato".

L’iniziativa è frutto di una serie di coincidenze, prima fra tutte, la volontà della famiglia dell’artista di donare il nucleo delle opere che costituiscono il percorso museale, in parte all’amministrazione comunale, in parte agli ArchiViVitali.

Il progetto architettonico ha previsto la demolizione delle pareti divisorie non portanti e la realizzazione di nuovi elementi geometrici mobili in materiali diversi, che s’inseriscono nelle antiche sale con lo scopo di generare prospettive più ampie e effetti stranianti senza interferire con i muri antichi. L’uscita verso il giardino invita poi il visitatore a sostare all’ombra di un grande dipinto murale immerso nel verde e contemporaneamente apre a una visione d’insieme sulla nitida linearità e sobrietà della casa che una volta s’affacciava sul parco verso est, fino alla collina in direzione dell’Orrido.

Il Museo dedicato a Giancarlo Vitali è la seconda tappa del progetto Bac, Bellano Arte Cultura, un percorso attraverso diversi luoghi del paese. Giancarlo Vitali è uno dei tanti artisti di Bellano, che vanta tra gli altri Velasco Vitali, suo figlio, anch’egli pittore; l’incisore Danilo Vitali, suo fratello; lo scrittore Andrea Vitali, suo amico e medico di famiglia; il musicista e direttore d’orchesta Roberto Gianola; il fotografo Carlo Brolenghi. E, andando più indietro nel tempo, il poeta Tommaso Grossi, lo scrittore Sigismondo Boldoni, il giornalista e documentarista Luciano Lombardi, Bartolomeo Nogara, che ha diretto i Musei Vaticani, lo scrittore e patriota Antonio Balbiani.

Daniele De Salvo