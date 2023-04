Giada Canino, ballerina speciale e talentuosa che sogna titolo mondiale e Paralimpiadi. Alla faccia dei cyberbulli

Calolziocorte (Lecco), 16 aprile 2023 – Per Giada ballare è vivere, come l'aria che respira. Ballare è la prima cosa che fa al mattino quando si sveglia e l'ultima prima di andare a dormire la sera. Ha la danza e la musica nel sangue. La sindrome di down non l'ha mai limitata, come non l'hanno fermata gli interventi agli occhi e al cuore che ha subito da piccola.

Papà Elio e mamma Lella l'hanno sempre sostenuta e continuano a sostenerla; con loro accanto nulla sembra impossibile per Giada, perché le hanno insegnato che i limiti non sono confini, ma solo ostacoli da superare per continuare a migliorarsi e realizzare i propri sogni. A ottobre Giada Canino diventerà maggiorenne, compirà 18 anni. Prima però si diplomerà all'istituto superiore Lorenzo Rota di Calolziocorte, il paese dove abita, dove sta frequentato l'ultimo anno di superiori. Con la testa e l'anima tuttavia Giada è già oltre: pensa al 2025, quando rappresenterà tutti gli italiani ai giochi mondiali Special olympics di Torino. Giada infatti è campionessa paralimpica tricolore di danza. Ha vinto coppe e medaglie di tutti i colori e di tutti i medagli. Il suo palmares è pieno di titoli. Il primo se lo è aggiudicato a soli 13 anni.

E' stata lei a voler ballare, nessuno l'ha forzata. “Papà voglio ballare”, ha detto perentoria al papà quando era piccola. I genitori inizialmente erano perplessi e preoccupati, ma l'hanno comunque sostenuta e Giada da quel momento non si è più fermata. Bachata, merengue, latino americano, hip hop, break dance, standard... non c'è ballo che non conosca e in cui non eccella. Si allena tanto, va a scuola, è alla costante ricerca della perfezione nei suoi gesti e movimenti. I prossimi traguardi che vorrebbe raggiungere sono il titolo europeo e mondiale e le Paralimpiadi. Di certo non saranno cyberbulli né haters a scoraggiarla, anzi.