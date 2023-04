Giada Canino, la stella della danza insultata dai cyberbulli su TikTok: "Offesa perché down, che paura"

Calolziocorte (Lecco) – “Un Casio, tre moto e un casco intégral...". A Giada ‘Shakerando’ piace tantissimo, come piace a tanti suoi coetanei 17enni. La canta, la mima, la balla e mentre la canta, la mima e la balla si riprende e posta i video su TikTok, proprio come tante sue coetanee di 17 anni.

Perché Giada, che abita a Calolziocorte, la musica ce l’ha nel sangue: è una stella della danza paralimpica. Ha vinto decine e decine di coppe e medaglie e nel 2025 rappresenterà l’Italia ai Mondiali Special Olympics di Torino. Ai cyberbulli però che un’adolescente down come Giada canti, balli, si diverta e pubblichi i propri video su TikTok non piace: da mesi la stanno bersagliando con uno stillicidio di migliaia e migliaia di insulti pesanti, prese in giro e sfottò, nascondendosi dietro l’anonimato di un nickname o di account indecifrabili per umiliarla. "Fai schifo", "Sembri ubriaca", "Una bambina dell’asilo di 5 anni". Sono i messaggi più gentili. È stato un crescendo, come una marea montante che si è trasformata in tsunami: prima un post, poi un paio, via via sempre di più.

“Speravamo che non succedesse – confida in lacrime papà Elio Canino, che si è incatenato due volte ai cancelli della scuola dove presto Giada si diplomerà affinché nessuno si permettesse di discriminarla né di farla sentire diversa per la sua condizione – E invece... Ma tutta questa cattiveria poi per cosa?". I più feroci sono i più giovani: "E questo mi fa arrabbiare ancora di più – dice papà Elio – È la prima volta che le succede e ci succede. Giada è una ragazza abbastanza forte da fregarsene, ma adesso ci pone domande che non ci aveva mai fatto prima. Ci chiede se ce l’hanno con lei perché è brutta o perché ha la sindrome di Down. Ma io cosa posso risponderle? Ho paura per lei. Comprendo i tanti ragazzini che non hanno retto e l’hanno fatta finita".

In molti hanno consigliato di togliere Giada dai social per proteggerla. "No – replica il papà – Lei sta bene, si diverte, non fa nulla di male. Non è giusto che sia lei a non potersi esprimere. Sono gli altri semmai che dovrebbero essere bannati". Ci ha anche provato, ma tutte le segnalazioni per bloccare il “napalm51“ e i leoni da tastiera non hanno avuto seguito. Per fortuna per ognuno che prende in giro Giada ce ne sono dieci, cento, mille che la sostengono. Non per nulla Giada ha 14mila follower dalla sua parte.