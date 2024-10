Lecco, mattinata di delirio sulla Statale 36: allagamenti, incidenti e strade chiuse

Lecco, 9 ottobre 2024 - Mercoledì mattina da delirio in Statale 36. Una tempesta perfetta si è abbattuta questa mattina sulla Statale del Lago di Como e dello Spluga: tra allagamenti, incidenti, traffico intenso e chiusure, la circolazione è paralizzata all'altezza di Lecco e nell'hinterland del capoluogo.

La situazione è da bollino nero soprattutto in ingresso verso Lecco e in direzione nord. Si registrano code nel traforo del Barro, sul Terzo ponte Alessandro Manzoni e nel tunnel dell'Attraversamento. I disagi si stanno propagando a macchia d'olio pure nelle strade limitrofe e di accesso alla Superstada, come la ex 36 a Pescate. Resta inoltre chiusa la nuova Lecco - Ballabio, cioè la diramazione della 36 per la Valsassina, in seguito all'andata di maltempo che ieri pomeriggio ha innescato dissesti nello stesso punto dove si era già staccata una frana a dicembre 2022 e dove sono ancora in corso interventi di messa in sicurezza.

Nonostante la presenza di movieri e il piano anti-code, si procede a rilento sulla Sp 62, la vecchia provinciale Lecco - Ballabio, che è l'unica alternativa. Sono stati poi segnalati incidenti sia ad Abbadia Lariana, sia a Colico, con conseguenti temporanee chiusure e deviazioni sulla Sp 72 rivierasca. Code pure tra Malgrate e Civate per un cantiere mobile sulla Statale 639 dei Laghi di Pusiano e Garlate.