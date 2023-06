Frana di Varenna, la Sp 72 martedì 20 giugno riapre in anticipo: ''Grande soddisfazione''

Varenna (Lecco), 19 agosto 2023 – La Sp 72 riapre al transito. Dopo il ripristino della circolazione ferroviaria sulla linea Lecco – Colico, domani, martedì, alle 15 tocca anche al collegamento viario tra Varenna e Lierna lungo la provinciale di lago di Como, interrotta dal 19 maggio scorso dalla frana che l'ha travolta.

I lavori

Il cratere nella volta aperto da un enorme masso piombato sul tetto della galleria paramassi è stato riparato con un getto di nuovo calcestruzzo, mentre all'intero del tunnel sono state installate gabbie di centine metalliche si sostegno, come una sorta di esoscheletro. I lavori di messa in sicurezza del versante del dissesto non sono ancora conclusi, proseguono a oltranzza, senza però bisogno di bloccare la circolazione. Verranno installate altre barriere e reti paramassi. Sono stati inoltre sollecitati stanziamenti per consolidare definitivamente la parete rocciosa a monte della Sp 72. In quel punto si sono già verificati diversi smottamenti, tra cui uno nel 1968, in seguito al quale è stato costruito il tunnel danneggiato dall'ultima frana.

Senza un intervento definitivo, il rischio di altri episodi simili resterebbe troppo elevati. “Nell’ultimo sopralluogo di ieri pomeriggio abbiamo potuto verificare che il getto di calcestruzzo risulta idoneo e le centine metalliche sono in esercizio, perciò, dopo le ultime finiture, possiamo procedere alla riapertura la strada", commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il vicepresidente e consigliere delegato alla Viabilità Mattia Micheli.

Emergenza cessata

"Abbiamo cercato di gestire nel miglior modo possibile l’emergenza - proseguono presidente e vicepresidente -. Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato che la squadra di amministratori e tecnici della Provincia ha ottenuto”. La provinciale avrebbe dovuto riaprire a fine mese, ma i lavori sono terminati con dieci giorni di anticipo rispetto a quanto preventivato. Il ripristino del collegamento consente di riattivare la viabilità locale in Alto Lago. “Un personale e sentito ringraziamento a prefettura, vigili del fuoco, forze dell’ordine, Governo, Regione Lombardia, Comuni, Rfi, Trenord, Navigazione Laghi, Agenzia per il trasporto pubblico locale, per il costante confronto e la grande disponibilità che ci hanno permesso di ridurre i disagi con servizi alternativi in un contesto tutt’altro che semplice, per cercare di tornare prima possibile alla normalità”, aggiunge la presidente della Provincia Alessandra Hofmann.