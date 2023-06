Frana di Varenna, domenica 11 giugno riapre la ferrovia: treni tra Lierna e Bellano

Varenna (Lecco), 7 maggio 2023 – In carrozza, tutti in carrozza. I treni domenica 11 giugno tornano a circolare tra le stazioni Lierna e Bellano. È quando riportano gli avvisi avvisi nelle sale d'attesa delle stazioni lungo la tratta Lecco – Colico, attualmente interrotta per la frana che la mattina del 19 maggio ha travolto sia la linea ferroviaria, sia la Sp 72 subito sotto.

La linea ferroviaria

Avvisi affissi nelle stazioni a parte, al momento mancano tuttavia comunicazioni e conferme ufficiali sulla data del ripristino completo del servizio di trasporto pubblico ferroviario in Alto Lago e sugli eventuali orari delle corse. Da Trenord e Rfi avevano però preannunciato che nel giro di pochi giorni avrebbero garantito la riattivazione dei collegamenti. Intanto pendolari e turisti orfani dei treni continuano a spostarsi con i bus navetta e via lago con i battelli della Navigazione.

La Sp 72

Per la riapertura della provinciale invece ci vorrebbe volere più tempo rispetto all'ipotesi del 15 giugno. Sia sulla galleria paramassi costruita a protezione della massicciata, sia su quella in cui corre la Sp 72 incombono ancora i detriti che si sono staccati dalla montagna. Non sono state inoltre ancora posizionate barriere e reti per bloccare eventuali altri dissesti a monte. I passaggi nei tunnel tuttavia sembra siano stati sgomberati dai detriti.

Varenna sold out

Nonostante l'interruzione della circolazione ferroviaria, Varenna è comunque presa letteralmente d'assalto dai visitatori, specialmente stranieri. La Perla del Lario è tutto sold out, sia nelle strutture ricettive, sia nei bar e nei ristoranti. Si registra il tutto esaurito non solo durante i week end, ma anche durante i giorni in settimana. Gli operatori turistici faticano quasi a fronteggiare il grande afflusso di cliente e alcuni lamentano la difficoltà a trovare personale nonostante paghe adeguate e mance assicurate.