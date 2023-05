Frana di Varenna, ci pensano i sindaci: garantiti i collegamenti con pulmini e taxi boat

Varenna (Lecco), 27 maggio 2023 – Varenna, Bellano, Lierna e Perledo non sono più isolate. I turisti possono raggiungere i paesi dell'Alto Lario perché i sindaci sono organizzati tra loro in proprio per garantire i collegamenti, sia in battello, sia con bus navetta.

Domani – domenica – inoltre salperanno di nuovo i traghetti della Navigazione del lago, che invece quest'oggi incrociano le rotte da altre parti. Dopo l'annuncio a sorpresa di ieri sera da parte dei vertici di Trenord che per questo weekend non sarebbe stato garantito alcun collegamento alternativo per fronteggiare l'interruzione della tratta ferroviaria Lecco–Colico travolta venerdì della passata settimana da una frana, i primi cittadini hanno organizzati in fretta e furia un servizio di trasporto d'emergenza.

Grazie anche ai volontari del Soccorso bellanese sono state istituite corse con pulmini, mentre via lago fanno la spola i taxi boat. Domani invece verranno ripristinate le corse del servizio di navigazione pubblica.