''Non andate a Varenna e Bellano'': l'annuncio shock di Trenord ai turisti dopo la frana

Varenna (Lecco), 26 maggio 2023 - “Nel fine settimana non andate a Varenna né a Bellano”. E' l'appello in extremis di Trenord ai turisti. Nel week end non ci sono infatti collegamenti per i due paesi dell'Alto Lario. Mancano soprattutto i traghetti del servizio di navigazione pubblica, che in settimana sono invece stati utilizzati al posto dei treni della tratta Lecco – Colico, interrotta per la frana che venerdì scorso l'ha travolta all'altezza di Fiumelatte.

“Informiamo i signori viaggiatori che, a causa della frana che ha interrotto la circolazione ferroviaria tra Lierna e Bellano, e della sospensione del servizio integrativo di navigazione sul lago di Como tra Lierna, Varenna e Bellano, nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 maggio non sarà possibile arrivare e partire dalla stazione di Varenna – spiegano da Trenord –. Il servizio sostitutivo con bus sarà effettuato esclusivamente tra le stazioni di Lecco e Colico. Chi arriva a Lierna con il treno non potrà proseguire; chi è diretto a Colico può proseguire per la Valtellina utilizzando i bus sostitutivi in partenza dalla stazione di Lecco e diretti alla stazione di Colico, senza fermate intermedie. Sconsiglia di mettersi in viaggio per le località di Varenna e Bellano, in quanto potrebbe non essere possibile il rientro a Lecco e Milano in serata”.

I traghetti in realtà ci sarebbero pure, ma servono per garantire il servizio di navigazione turistica nelle altre località del lago di Como e nessuno si è assunto la responsabilità di dirottarli tra Lierna, Varenna e Bellano per garantire i collegamenti tra i paesi rivieraschi della provincia di Lecco rimasti orfani della ferrovia. ù

Nonostante le quotidiane riunioni in prefettura che si susseguono ininterrottamente da subito dopo la frana, sembra che nessuno si sia accorto dell'inconveniente, almeno fino all'ultimo tavolo di crisi convocato solo quest'oggi in serata. La comunicazione tra l'altro è stata così diramata tardi, forse troppo tardi, perché ormai già in molti hanno programmato gite ed escursioni a Varenna e Bellano, pasio che tra l'altro vivono fondamentalmente di turismo.