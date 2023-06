Frana di Varenna, tornano i treni sulla Lecco-Colico

Varenna (Lecco) – Varenna e i paesi dell’Alto Lario non sono più isolati. Ieri è stata riaperta la linea ferroviaria Lecco-Colico, che era stata bloccata tra le stazioni di Varenna e Lierna dalla frana del 19 maggio. I treni, dopo nemmeno quattro settimane di stop forzato, sono tornati a circolare regolarmente su tutta la tratta.

Stazione Mandello del Lario

Con l’entrata in vigore dell’orario estivo sono state anzi istituite quattro nuove corse, 2 feriali e 2 festive, per agevolare pendolari e soprattutto turisti. Per l’estate è stata aggiunta anche una corsa in più battello sulla rotta Lecco-Bellagio, con fermate pure agli attracchi dei paesi rivieraschi come Valmadrera, Abbadia, Mandello, Oliveto e Lierna.

I lavori per il ripristino della Sp 72, a sua volta bloccata dalla frana, sono invece ancora in corso: bisognerà pazientare sino a fine mese, comunque molto meno di quanto temuto. Per automobilisti e camionisti l’alternativa resta quindi la Statale 36 . Il prefetto di Lecco Sergio Pomponio plaude "al concorso, per quanto di propria competenza, di tutti i livelli, istituzionali e tecnici, coinvolti nel sistema complesso della governance di protezione civile che ha consentito di affrontare un evento franoso estremamente grave" limitando danni e disagi.

«La riapertura della tratta ferroviaria – si associa l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente – è frutto del lavoro incessante dei tecnici di Trenord e RFI e dell’impegno di Regione, enti e amministratori locali, che da subito in maniera sinergica hanno collaborato per alleviare i disagi ai viaggiatori e fornire continua assistenza. Un esempio virtuoso di come intervenire in futuro in caso di criticità". Giovedì riapre anche la Sp 46 della Valbrona, sull’altra sponda del lago, chiusa per frana dal 24 aprile.