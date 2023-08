Ferragosto in Lombardia, traffico da bollino nero sulla Statale 36: il piano per le emergenze

lecco, 14 agosto 2023 – Statale 36 da bollino nero per Ferragosto. Secondo i gestori di Anas sarà una delle strade più trafficate e a rischio per l’esodo e il controesodo dell’Assunta, quando in migliaia si metteranno in marcia per andare e tornare dalle spiagge del lago di Como e dalle montagne di Valsassina e Valtellina per la tradizionale gita mordi e fuggi fuoriporta. Un’anteprima di quello che potrebbe succedere la si è avuta già durante l’ultimo week-end, quando sulla 36 sono transitati 162mila automobilisti all’altezza di Desio, 130mila a Lecco, 100mila ad Abbadia Lariana, 30mila nel tratto della provincia di Sondrio.

Il prefetto di Lecco Sergio Pomponio e il capo di gabinetto Paola Cavalcanti hanno messo a punto un piano per gestire eventuali emergenze e assistere quanti dovessero rimanere bloccati in coda sull’asfalto rovente e sotto il sole a picco sia sulla Statale 36 sia sulla nuova Lecco-Ballabio, il raccordo per la Valsassina della 36, un’altra delle arterie più trafficate e anche pericolose.

"Da Anas hanno assicurato sia la tempestiva comunicazione agli utenti, soprattutto con i pannelli a messaggio variabile, sia la predisposizione di aree di stoccaggio per la somministrazione di generi di conforto”, spiega il capo di Gabinetto. Sono stati inoltre identificati referenti reperibili h 24, mentre in Questura e al Comando provinciale dei vigili del fuoco sono state istituite apposite sale operative. Sono stati intensificati pure i controlli sia in Super sia lungo gli altri collegamenti alternativi, come la ex 36 e la Sp 72 rivierasca e sono stati chiusi più cantieri stradali possibili per non intralciare la circolazione. Per una partenza intelligente, prima di mettersi in viaggio, oltre a controllare il proprio veicolo per scongiurare il rischio di rimanere in panne, è comunque consigliato informarsi sulla situazione della viabilità.