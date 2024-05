Ferragnez, fine del sogno. La dimora affacciata sul lago dopo un anno già in vendita

È la fine della favola e della casa dei sogni. Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di mettere in vendita la splendida dimora sul lago di Como che avevano acquistata un anno fa. L’annuncio su Villa Matilda – così si chiama in onore del cane di Ferragni, morto un anno fa – è stato pubblicato da un’agenzia immobiliare: 350 metri quadri distribuiti su tre piani, sette sale, quattro camere da letto e tre bagni. Le foto non lasciano dubbi: è la villa da cui, fino a pochi mesi fa, i Ferragnez proiettavano l’immagine di agiata e felice famiglia. "Il nostro sogno", aveva scritto lo scorso luglio Chiara Ferragni. La dimora, situata nel comune di Pognana Lario, dalla quale potevano scrutare con il binocolo la dimora del “vicino“ George Clooney, proprio di fronte, dall’altra parte del lago, era stata acquistata per 5 milioni di euro. L’attuale prezzo è lapidario: trattativa riservata. Nella descrizione che accompagna l’annuncio si legge: “Sulla splendida cornice del Lago di Como, lussuosa dimora, progettata dagli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali, caratterizzata da uno stile classico in perfetta armonia con la semplicità, dove la parola d’ordine è luce. La piscina a sfioro, realizzata su misura per integrarsi nello spazio del parco di circa 1.000 metri quadrati, rende esclusiva la proprietà creando un’atmosfera unica nel suo genere. Tramite un sentiero che discende lungo il parco si ha l’accesso alla Villa distribuita su tre piani e ottimizzata con funzionalità. Il corpo principale di circa 400 metri quadrati è disposto su due livelli: al piano terra troviamo una zona giorno con sala da pranzo, living room, cucina abitabile una camera e servizi.