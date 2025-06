Un materassino salvavite

Un materassino, non per divertirsi in acqua, ma per movimentare all’asciutto sul lago sia pazienti, sia materiale di soccorso. Un supporto innovativo che migliora sicurezza, stabilità e rapidità degli interventi. Lo hanno testato per la prima volta gli OpSa della Croce rossa di Lecco, gli Operatori polivalenti del soccorso acquatico. "Durante l’ultima esercitazione, abbiamo testato per la prima volta un nuovo presidio, un materassino galleggiante progettato per trasportare in acqua attrezzature e pazienti mantenendoli completamente asciutti – spiega Alberto Guglielmo, responsabile degli Opsa lecchesi -. Ogni dettaglio conta quando si tratta di salvare vite e noi ci aggiorniamo costantemente su tecniche e attrezzature all’avanguardia per offrire un servizio sempre più efficace e professionale". Gli Opsa lecchesi, che hanno cominciato la stagione estiva ieri, sono 40 e poi ci sono altri 25 volontari certificati. D.D.S.