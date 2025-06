C’è pure un bambino di 4 anni tra i 4 feriti in un incidente stradale successo ieri mattina lungo la SP 62 a Primaluna in Valsassina. Con lui sono rimasti coinvolti nello scontro anche una ragazza di 26 e due giovani di 32 e 33 anni. Nessuno è in gravi condizioni. Il bimbo viaggiava nel suo seggiolino, con le cinture allacciate. I dispositivi di sicurezza l’hanno salvato.