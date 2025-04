Due Mani, l’igloo prende il volo

Il celebre bivacco “lunare“ del Monte Due Mani non è più sulla cima della montagna lecchese. Dal 1982 accoglieva gli escursionisti che raggiungono la caratteristica cresta a oltre 1.600 metri. In inverno soprattutto è un riparo prezioso in caso di difficoltà. In una splendida giornata come quella di ieri il bivacco è stato smontato dai volontari del Cai Ballabio e da quelli del Cai Lecco, insieme ai presidenti Lorenzo Crimella e Paola Frigerio. Si tratta di un’operazione programmata perché da diversi anni l’igloo mostrava i segni del tempo ed era arrivato il momento di un restyling. Smontato pezzo a pezzo è stato prelevato da un elicottero per essere sottoposto agli interventi che ne miglioreranno la sicurezza e le condizioni generali. Una volta ristrutturato tornerà al suo posto sulla cima del Due Mani pronto ad offrire ospitalità.

Situato accanto alla croce di vetta il bivacco con i suoi oblò è dedicato a Marco Locatelli, Enrico Scaioli e Plinio Milani, tre giovani scomparsi sulla Cresta Segantini in Grignetta nel 1980. Fu inaugurato due anni dopo, il 26 settembre e da quel momento è diventato un importante punto di riferimento per gli escursionisti ma anche per i soccorritori impegnati in operazioni di salvataggio.

Federico Magni