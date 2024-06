Don David Caruana ordinato sacerdote: da ingegnere matematico a Colico a missionario in Perù

Colico (Lecco), 9 giugno 2024 – Un ingegnere matematico in missione per conto di Dio. è don David Caruana, 34 anni, di Colico, che ieri, sabato, è stato ordinato sacerdote e oggi celebra la sua prima messa nel suo paese d'origine. Poi tornerà in missione, in Perù.

Don David

Don David da bambino e ragazzino faceva il chierichetto ed era anche animatore in oratorio. Dopo essersi laureato in Ingegneria matematica appunto, ha lavorato in alcune aziende nel Milanese, ma non era contento della sua vita. La svolta è stato un recital in parrocchia, con i volontari dell'Operazione Mato Grosso, un movimento di ispirazione cattolica: ha compreso che quella era la sua strada. Dopo un’esperienza di volontariato in Perù, ha così deciso di lasciare il lavoro e di trasferirsi a Sofignano, in provincia di Prato, per poi ripartire per il Perù ed entrare in seminario a Pomallucay nella diocesi di Huari, sulle Ande, a 3mila metri di altezza. Ordinato diacono in Perù lo scorso luglio, 2023, ha trascorso l’anno di diaconato a Sofignano.

L'ordinazione

Ieri il cardinal Oscar Cantoni, vescovo della diocesi di Como, di cui fanno parte le parrocchie di Colico, lo ha ordinato presbitero, insieme ad altri quattro preti diocesani. “Il mio desiderio è di saper servire i poveri e di occuparmi dell’educazione dei giovani e dei bambini, soprattutto in oratorio, prendendomi cura dei loro bisogni materiali e spirituali”, racconta don David, che svolgerà il suo ministero in Perù con l'Operazione Mato Grosso. “Vi auguro di sperimentare sempre la stessa compassione di Gesù per le persone stanche e sfinite di tutte le età e situazioni di vita, in modo particolare dei giovani – è l'invito del vescovo di Como ai cinque preti novelli -. Hanno tanto bisogno di vicinanza, di compassione e di tenerezza”.

L'Operazione Mato Grosso

Il movimento è stato fondato nel 1967 da don Ugo de Censi, sacerdote valtellinese, scomparso nel 2018 all'età di 93 anni, che, con un gruppo di giovani decise di andare in Brasile nello stato del Mato Grosso, a Poxoréu, per costruire una scuola e un ambulatorio medico. Attualmente l'Operazione Mato Grosso conta più di 500 volontari e circa 100 missioni tra Brasile, Bolivia, Ecuador, Perù e Baltimora. Volontari e missionari si occupano dei poveri, soprattutto i campesinos, i contadini del posto. Inoltre costruiscono e gestiscono ospedali e si occupano della formazione dei giovani, ispirandosi soprattutto a san Giovanni Bosco. In Italia ci sono almeno 200 gruppi di volontari che raccolgono fondi per sostenere le missioni dell'Operazione Mato Grosso.