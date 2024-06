Ordinati cinque sacerdoti: "Sono amici"

Grande festa ieri mattina nel duomo di Como per l’ordinazione di cinque giovani sacerdoti in compagnia dei fedeli comaschi. Si tratta di don Luca Albertoli (32 anni) della parrocchia di Como-Sagnino, don Francesco Bernasconi (34) della parrocchia di Valmorea, don Alex Di Biase(27) di Cittiglio (Varese), don Pietro Grandi (28) della parrocchia di Como-Sagnino, don David Caruana, 34 anni, di Colico (Lecco) che ha scoperto la vocazione partecipando attivamente all’Operazione Mato Grosso in Sudamerica e che sarà ordinato per la Chiesa peruana di Huarì.

A ordinarli è stato il vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, con monsignor Giorgio Barbetta, amministratore apostolico della diocesi di Huarìin Perù. "Questi giovani sono nostri figli, nostri amici, vostri compagni di scuola, colleghi di lavoro, di vita associativa, che hanno vissuto con voi nel tempo molte esperienze di vita – li ha salutati il vescovo di Como –. Provengono dalle nostre famiglie, da cui hanno attinto una linea educativa che li ha condotti a intendere la vita secondo certi criteri, quelli evangelici. Hanno frequentato le nostre parrocchie e i diversi gruppi giovanili, che si confermano ancora un vivaio di vocazioni".

Don Luca Albertolli è stato nominato vicario parrocchiale a Cernobbio e Maslianico, don Francesco Bernasconi sarà vicario a Dongo e Gravedona, don Alex Di Biase andrà a Gemonio e Caravate, don Pietro Grandi a Olgiate Comasco e don David Caruana sarà il parroco di Marcarà, in Perù.

Ro.Can.