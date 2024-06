Ritardi e disservizi in treno, pendolari sempre più esasperati. E a farne le spese è il personale

Lecco – Passeggeri sempre più aggressivi perché esasperati dai continui ritardi e disservizi. Ad andarci di mezzo sono controllori e capitreno, che oltre a dover fronteggiare la violenza di “portoghesi” senza biglietto, teppisti in carrozza e delinquenti, devono fare i conti pure con le invettive dei viaggiatori. Lo denunciano Andre Frangiamore, segretario generale della Filt Cgil di Lecco e Sondrio, e i legali di Federconsumatori Lombardia, alla vigilia della chiusura per tre mesi della linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano tra Colico e Tirano, in seguito a interventi infrastrutturali che inizieranno domani e proseguiranno fino all’8 settembre.

La serrata comporterà la cancellazione dei collegamenti diretti coi treni che saranno sostituiti con autobus, con ulteriori problemi rispetto a quelli soliti, tra l’altro durante l’intera stagione estiva. "Chiediamo ai dirigenti di Trenord maggiore attenzione verso chi quotidianamente utilizza la tratta in questione per spostarsi – è l’appello del sindacalista e dei rappresentanti di Federconsumatori –. Sono noti a tutti i problemi che i lavoratori di Trenord e i pendolari affrontano frequentemente tra ritardi, cancellazioni, malfunzionamenti della rete, sovraffollamento e aggressioni al personale viaggiante. L’azienda ha il dovere di garantire in primis la sicurezza per i propri dipendenti, sempre più oggetto delle invettive degli utenti che si trovano di fronte a pesanti disservizi, e di offrire ai pendolari un servizio efficiente e sicuro, affinché essi non vedano leso il proprio diritto alla mobilità".

E ancora: "Come Filt Cgil di Lecco e Sondrio e Federconsumatori Lombardia intendiamo esprimere preoccupazione di lavoratori e pendolari per quanto avviene sulla tratta Tirano-Milano, che, ricordiamo, a partire da lunedì 10 giugno subirà una sensibile interruzione a causa dei lavori previsti tra Colico e il capolinea valtellinese".

È invece sospeso già da oggi, sempre fino all’8 settembre, il servizio tra Monza-Lecco sulla linea regionale S7 Milano-Molteno-Lecco: al posto dei treni ci sono bus navetta tra Molteno, Oggiono e Lecco, Besana e Arosio, Triuggio e Seregno, Villasanta e Arcore.