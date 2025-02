Disagi giovanili. Apre un punto di riferimento

CASATENOVOI postumi del lockdown da Covid, l’ansia da prestazione a scuola come a casa e tra gli amici, la paura per il futuro. Ragazzi e giovani sono sempre più sotto pressione. Una pressione spesso troppo difficile da affrontare e da reggere, che pesa come un macigno sulla mente e sull’anima di tutti, ma soprattutto di chi non è ancora adulto. Lo spazio #QuindiciVentiquattro che a marzo apre a Villa Facchi di Casatenovo è proprio per loro. È un nuovo servizio di integrazione socio-sanitaria per l’individuazione precoce del disagio giovanile.

"L’età dai 15 ai 24 anni rappresenta la fascia anagrafica con la presenza di più aspetti problematici – spiegano dall’Asst di Lecco -. Lo spazio #QuindiciVentiquattro è una risposta alla necessità di individuare da subito le situazioni di disagio psicologico nei giovani prima che possa strutturarsi un disturbo psicopatologico o un disturbo importante da uso di sostanze". A gestirlo gli specialisti di un’equipe di psicologi della sanità pubblica dalla consolidata esperienza nel trattamento di adolescenti e giovani adulti afferenti a quattro servizi specifici: psichiatria, neuropsichiatria infantile, servizi per le dipendente e consultori familiari. Dal 5 marzo lo spazio sarà aperto al pubblico ogni martedì e venerdì pomeriggio, dalle 13 alle 17. Si potrà accedere in modo diretto, liberamente e gratuitamente, chiedendo un appuntamento alla mail quindiciventiquattro.merate@asst-lecco.it o al numero 333 6163137. "L’apertura rappresenta per Casatenovo e per il Casatese una delle chiavi d’accesso alla possibilità di continuare, con una forma più connotata come aiuto e sostegno, un dialogo proficuo con i giovani", spiega Filippo Galbiati, sindaco di Casatenovo. D.D.S.