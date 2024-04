Detriti nel lago di Como, fuori uso tutti i catamarani: stop ai collegamenti veloci

Colico (Lecco), 4 aprile 2024 – Troppi detriti nel lago di Como, salta il servizio di collegamento rapido. In seguito all'ondata di maltempo degli scorsi giorni, il lago di Como è invaso da tronchi galleggianti, legname, detriti vari, abbattuti dalle violente piogge e poi trasportati da fiumi e torrenti e trascinati nel lago.

Proprio a causa dei detriti l'unico catamarano ancora funzionante rimasto in servizio per i collegamenti rapidi non può più navigare perché i detriti hanno danneggiato il timone.

Sospeso il servizio rapido

Il servizio rapido risulta pertanto completamente sospeso e gli abbonati come i turisti sono rimasti a terra. Potranno comunque accedere a tutti gli ulteriori servizi in linea oppure, qualora dovessero utilizzare il servizio bus di ASF, verrà rimborsato loro il biglietto a parziale copertura del disagio subito.

“Ci siamo subito attivati con i rappresentanti istituzionali e gli amministratori locali per chiedere la pulizia del lago con l'obiettivo di risolvere al più presto la questione detriti – spiega spiega Pietro Marrapodi, gestore governativo della Navigazione del Lago di Como -. Una volta ripristinate le unità rapide, riprendere il servizio in condizioni di sicurezza per i mezzi”.

Il catamarano Città di Como

I detriti avevano messo fuori uso già nei giorni scorsi due aliscafi, danneggiandone le eliche. L'unico ancora rimasto a solcare le acque era l'aliscafo Città di Como, un catamarano da 161 posti a sedere. È in grado di raggiungere i 52 chilometri orari di velocità di navigazione, cioè circa 28 nodi.

È lungo quasi 28 metri e largo 6, il dislocamento è di 91 tonnellate. Inoltre è stato costruito nel cantiere navale di Pesaro ed è stato varato nel 2001: a causa della rottura del timone, i responsabili della Navigazione hanno però dovuto portarlo in un cantiere nautico per ripararli. Gli altri due catamarani sono il Città di Lecco e il Tivano.

Il servizio rapido

Il servizio rapido di navigazione prevede sedici corse complessive giornaliere tra Colico e Como, andata e ritorno, A seconda degli orari sono previste fermare a Piona, Domaso, Gravedona, Dongo, Pianello, Dervio, Bellano, Varenna, Menaggio, Bellagio, Tremezzo, Lenno, Lezzeno, Sala Comacina, Argegno, Brienno, Nesso, Careno, Pognana Lario, Faggeto Lario, Urio, Torno, Moltrasio, Cernobbio, Blevio, Tavernola.

Sono più di mille i passeggeri che quotidianamente utilizzano il servizio di navigazione rapida per spostarsi da una parte all'altra del lago. Durante i fine settimana e i periodi di ferie il numero dei passeggeri aumenta, perché a questo numero si aggiungono pure i turisti.