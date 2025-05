Dal Kenya a Lecco. Nimrod torna a vedere

Nimrod ci vede di nuovo. È quasi un miracolo. A restituirgli la vista sono stati Leonardo Fiori, primario della Neurochirurgia dell’ospedale di Lecco, e la collega Daniela Vismara, insieme agli altri specialisti della loro equipe, con una delicata e complessa operazione per rimuovergli un tumore nel cranio che lo aveva reso completamente cieco. Nimrod ha 22 anni. Vive a Nairobi, capitale del Kenya. É un universitario: studia informatica. "L’anno scorso ho cominciato ad avere problemi alla vista, ma ad un primo controllo oculistico non è emerso nulla di patologico – racconta -. La situazione però continua a peggiorare e ad aprile del 2024 sono stato sottoposto ad una risonanza magnetica encefalica".

"Lesione espansiva extrassiale a morfologia bilobata alla base del cranio", il referto. Tradotto: un tumore che esercitava tra il resto una forte pressione sule vie ottiche, in grado di provocare danni irreversibili. Nimrod, assistito dai medici dell’ospedale Kenyatta, il migliore del Paese, avrebbe dovuto essere operato d’urgenza, ma in Kenya ci sarebbe voluto troppo tempo. Il papà, un oss agli Istituti Aroldi e Muzzi di Lecco, a fatica è riuscito a portare il figlio in Italia, dove Daniela Vismara è venuta a conoscenza della situazione di Nimrod, che ha raccontato anche al suo primario Leonardo Fiori, che ha deciso di operarlo. "La delicatissima operazione, effettuata il mese scorso, ha permesso di rimuovere tutta la massa tumorale che comprimeva le vie ottiche del paziente, con un ritorno ad un quadro anatomico normale – spiegano i due neurochirurghi -. La decompressione delle strutture nervose dell’apparato visivo ha permesso al paziente di recuperare quasi completamente la vista nell’occhio destro, e anche il sinistro mostra segni di miglioramento. Già pochi giorni dopo l’operazione, i risultati sono stati sorprendenti". Leonardo Fiori, 65 anni, è primario di Neurologia da febbraio, per lui non avrebbe potuto esserci esordio migliore. "Non ci sono parole per ringraziarvi – dice Nimrod a chi gli ha ridato la vista e si è preso cura di lui -. Ci vedo di nuovo da un occhio e per me è già un miracolo". Presto Nimrod tornerà in Kenya e potrà ricominciare a leggere e a studiare.