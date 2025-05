Fine settimana senza treni sulla sponda orientale del lago

Fine settimana senza treni sulla sponda orientale del ramo lecchese del lago di Como. Da oggi fino a domenica chiude la linea ferroviaria Lecco – Sondrio - Tirano. Il servizio di trasporto è garantito con bus sostitutivi. I treni della linea regionale R8 Tirano – Sondrio – Lecco – Milano circolano regolarmente tra Milano e Lecco e tra Colico e Trano; quelli della linea R13 Lecco – Colico – Sondrio sono sostituiti da autobus tra Lecco e Dervio, ma circolano tra Dervio e Sondrio sebbene con orario e numerazione diversi dal solito; i treni della R12 Sondrio Tirano sono sostituiti sempre con pullman. Lo stop, il primo in vista della grande chiusura estiva per tre mesi da metà giugno a metà settembre, è stato deciso per svolgere interventi infrastrutturali sulla linea in vista delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. Una volta conclusi i lavori, tra Lecco e Sondrio potrà circolare un treno ogni mezz’ora. Questa almeno la garanzia del ministro a Trasporti e Infrastrutture in una risposta ad una interrogazione parlamentare in merito alla serrata estiva. D.D.S.