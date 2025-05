Mette la prima al posto della retro: 82enne precipita in una scarpata con l'auto

Lecco, 22 maggio 2025 – La prima al posto della retromarcia, un leggero sobbalzo alla partenza e poi l'auto che corre veloce giù nella scarpata, cappottando più volte. Al volante, un pensionato di 82 anni.

L'incidente è successo a Malnago, parte alta di Lecco. lungo via ai Poggi L'82enne, a bordo della macchina, è precipitato per una ventina di metri, non giù in un vero e proprio precipizio, ma per un pendio molto ripido, fermandosi poco prima di un salto verticale. Lo hanno soccorso i sanitari dell'automedica di Areu, insieme ai volontari della Croce rossa di Lecco. In posto pure i vigili del fuoco del comando provinciale, per aiutarli a raggiungerlo e poi a trasferirlo fino alla strada.

Una volta stabilizzato, è stato portato in ospedale in ambulanza, all'Alessandro Manzoni, dove è stato ricoverato. Ne è uscito, se non illeso, almeno in discrete condizioni. Nonostante il volo e possibili complicanze dovute pure all'età, non sembra infatti correre pericolo di vita. Successivamente è stata recuperata l'auto: è stata letteralmente ripescata come un pesce agganciato all'amo con l'autogrù, sempre dei vigili del fuoco, che così l'hanno rimessa in carreggiata, per poi essere trainata via in carroattrezzi. Destinazione: lo sfasciacarrozze, perché troppo danneggiata per essere riparata.