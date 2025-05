Società Canottieri Lecco. Pronti alla festa dei 130 anni

Centotrenta candeline sulla torta della Società Canottieri Lecco. La Canottieri Lecco sta per compiere 130 anni: li festeggerà il 27 settembre, ricorrenza esatta di quel 27 settembre 1895 in cui nel Caffè del Teatro Sociale è stata costituita la Società Canottieri Lecco, "allo scopo di contribuire allo sviluppo del canottaggio a scopo igienico", come recita lo statuto. La festa però comincia subito. Mercoledì prossimo, ospiti della società che ha generato campioni del calibro degli olimpionici Antonio Rossi e Nicola Ripamonti o del paralimpico Kwadzo Klokpah, saranno il presidente del Coni Giovanni Malagò e il segretario generale Carlo Mornati.

A settembre poi una mostra sulla storia della Canottieri e un’assemblea pubblica celebrativa. Non solo sport acquatici comunque alla Canottieri, come sottolinea il presidente Marco Cariboni, un’istituzione in città tanto quanto la società che rappresenta, ma anche pattinaggio su ghiaccio, basket, judo. E poi naturalmente i soci del club per accedere alle strutture, come la piscina, la darsena, la palestra, il bar e il ristorante sul lago.

D.D.S.