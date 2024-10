Cortenova e Primaluna a nozze. Referendum per unire i Comuni

Non più Cortenova e Primaluna, ma Centro Valsassina o Borgo Valsassina o Borgo Grigna. Il numero dei comuni della provincia di Lecco a fine mese potrebbe diminuire da 84 a 83. I cittadini di Cortenuova e Primaluna domenica 27 ottobre sono chiamati alle urne per chiedere se vogliono fondere i loro due paesi in uno solo, come già successo prima per Verderio, La Valletta Brianza con Rovagnate e Perego, Bellano con Vendrogno e per Valvarrone con Vestreno, Tremenico e Introzzo. Contestualmente i cittadini potranno indicare la preferenza per il nome del nuovo paese: Centro Valsassina o Borgo Valsassina o Borgo Grigna appunto.

Per spiegare pro e contro dell’operazione, sono in calendario due ultimi incontri pubblici: lunedì a Cortenova, mercoledì a Primaluna. "Perchè sì, il tuo voto decide il futuro della tua comunità", è il titolo delle assemblee, chiaramente promosse dai fautori della fusione. Qualora in entrambi i paesi vincessero i sostenitori della fusione – la proposta deve essere approvata a maggioranza in entrambi i paesi, con un quorum minimo del 25% degli aventi diritto al voto -l nuovo comune conterebbe quasi 3.500 abitanti e diventerebbe uno dei più popolosi in tutta la zona.

I due attuali sindaci dovranno inoltre dimettersi in vista delle elezioni per il nuovo unico sindaco. Sia Sergio Galperti (nella foto), sia Mauro Artisi primi cittadini di Cortenovo a Primaluna, sono sponsor della fusione, non ne hanno mai fatto mistero in campagna elettorale. La fusione potrebbe essere solo il primo passo verso la costituzione in futuro di un paese ancora più grande, quello della Valsassina, con Introbio, Taceno e Parlasco.

D.D.S.