Cantare nel coro? Solo con l’X Factor: per selezionare i cantanti audizioni come quelle in tv

Missaglia (Lecco) – Un X Factor della Brianza. L’obiettivo è scoprire e reclutare talenti vocali per costituire Band In A Vox, un coro i cui componenti sappiano creare arrangiamenti vocali innovativi che rivalutino brani pop, presentandoli in una veste completamente a cappella, tipo i Neri per caso in versione appunto pop modero e classico. I talenti selezionati saranno massimo 12, tra uomini e e donne di ogni età. Verranno individuati tramite audizioni e colloqui individuali.

“Gli obiettivi musicali – spiega il maestro Pasquale Amico che seguirà tecnicamente la band –, saranno creare arrangiamenti vocali originali che reinterpretino i brani scelti, mantenendo l’essenza delle canzoni e esplorando nuove sonorità. Selezioneremo un ampio repertorio che comprenda successi pop moderni e classici, permettendo ai coristi di esprimere la propria creatività e abilità interpretativa, e favoriremo la loro crescita attraverso esercizi di tecnica vocale, armonizzazione e interpretazione musicale”.

Alle audizioni per scoprire chi ha il fattore X sono aperte a cantanti di diverse esperienze – amatoriali e non – e stili, con l’obiettivo di formare un ensemble eterogeneo e armonioso. Durante i casting si valuteranno non solo le capacità vocali, ma anche la predisposizione al lavoro di gruppo e la passione per la musica. Scelti i 12 partecipanti si proseguirà con prove regolari una volta al mese. È tutto gratis, tranne 25 euro di quota per l’assicurazione obbligatoria e l’utilizzo per tutto l’anno della sala prove. Per info e iscrizioni è possibile rivolgersi all’organizzatore chiamando al 348 6102266.