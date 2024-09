Corale Bilacus. Per i 60 anni il regalo... da re

Non hanno contato quante volte si sono già augurati “Buon compleanno”. Ma domenica lo faranno di nuovo, con un regalo speciale. La Corale Bilacus sta festeggiando i primi 60 anni di note insieme, da quando don Aldo Pini riunì nel 1964 intorno al lago e a uno spartito la voglia di cantare di questa bella quarantina di ragazzi ed ex ragazzi. Dopo concerti, mini tournée, premiazioni e flash mob musicali in giro per il Paese, arriva ora “Una sera di settembre”, il concerto più atteso, che segna per il coro di Bellagio il passaggio fra stagione estiva e impegni invernali. Per questa data tonda la compagine diretta da Isidoro Taccagni e presieduta da Graziano Gandola ha sognato in grande e si è fatta un regalo da re: "Farci cantare un bel Happy Birthday da The King’s Singers".

"Loro sono un ensemble di canto a cappella tra i più raffinati della scena internazionale", spiega il presidente Gandola. Solo sei voci, quest’anno viaggiano in cinque perché uno è in congedo come papà. Nel 2024 all’Italia riusciranno a dedicare solo tre date, infilate fra lunghe trasferte fra Germania e Giappone. Ci saranno Bologna e Roma verso Natale, ma la première nel Belpaese sarà proprio a Bellagio domenica alle 21, nella chiesa di San Giovanni.

Arrivano da Londra, nascono a Cambridge, al mitico King’s College, "e cantano insieme più o meno da 60 anni, proprio come noi”, aggiungono Gandola e Taccagni. Un motivo in più per provare, chissà, a fare almeno un bis insieme, dopo un programma dedicato a canzoni sacre, gospel e qualche incursione nel pop, Ed Sheeran e Walt Disney inclusi. I “Singers” sono un sogno "che abbiamo coltivato per anni", chiudono dal coro: grazie all’impegno di Comune e di Promo Bellagio ora il sogno diventa realtà. Perché 60 anni vanno festeggiati fra veri “re” della musica. Ultimi biglietti (20 euro su kingssingers.com/concerts). Lucia Galli