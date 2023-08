Cora rientra in Italia, il verdetto della Corte di Appello

La piccola Cora deve tornare a casa, in Italia, a Somma Lombarda, da papà Stefano e dai suoi due fratelli. Il verdetto non è stato ancora emesso ufficialmente. Da quanto trapela da fonti diplomatiche, sembra tuttavia certo che anche i giudici della Corte di Appello del tribunale di San Josè, capitale della Costa Rica, stiano per sentenziare a giorni che la bambina di 10 anni, che a marzo 2022 è stata trascinata nel paese centramericano da mamma Annalisa per paura che le venisse tolta per affidarla al padre come gli altri due figli più grandi, debba essere rimpatriata. Che Cora debba rientrare in Italia, in base a quanto previsto dalla Convenzione internazionale dell’Aja sulla sottrazione internazionale dei minori, lo avevano già stabilito lo scorso maggio i magistrati del processo di primo grado: mamma Annalisa aveva però presentato appunto ricorso in Appello.

"Il pronunciamento definitivo non è stato al momento pubblicato – riferisce Stefano Zardini, padre di Cora ex ed marito di Annalisa Lucifero, che, dopo la separazione, si era trasferita a Olgiate Molgora da cui poi è scappata nello stato caraibico trascinando con sé anche Cora alla vigilia di un’udienza durante la quale quasi certamente le sarebbe stato revocato l’affido pure della terzogenita -. Secondo il legale che mi assiste e rappresenta in Costa Rica, dovrebbe comunque essere confermato quanto deciso al termine del processo di primo grado, cioè che Cora deve essere rimpatriata. Non sono previste altre udienze, per la sentenza mancherebbero solo alcuni incartamenti e documenti". Sarebbe insomma solo questione di tempo prima che papà Stefano possa finalmente riabbracciare la sua Cora che non vede e nemmeno sente da ormai 17 lunghissimi interminabili mesi, poiché Annalisa ha tagliato i ponti con tutti, imponendo lo stesso pure a Cora. Durante l’ultima udienza in aula si sono presentate sia mamma Annalisa, sia Cora: stanno entrambe bene, sono seguite dagli assistenti dei servizi sociali del posto per evitare che la mamma scappi di nuovo e la bambina attualmente è in vacanza, poiché d’estate in Costa Rica ci sono le ferie dalla scuola, come in Italia. "Almeno ha frequentato le lezioni – commenta papà Stefano -. Speriamo che così non perda nemmeno un anno di scuola, sebbene adesso mi importi soli che finalmente torni a casa". Daniele De Salvo