Collega mette in moto un Tir all’Iveco. Manutentore investito

Un operaio è sdraiato sotto un camion per ripararlo, il collega non si accorge della sua presenza e sposta il mezzo pesante, che gli passa letteralmente sopra. È l’ennesimo drammatico infortunio sul lavoro che si è registrato ieri a Brescia, in questo caso all’Iveco di via Volturno. E ora un ventunenne di Flero lotta tra la vita e la morte in Rianimazione all’ospedale Civile. L’incidente è capitato alle undici nel piazzale. Stando ai primi accertamenti il giovane, un lavoratore interinale di recente stabilizzato, si era appunto steso sotto un tir per fare manutenzione. Un altro lavoratore che era in turno con lui per ragioni in corso di accertamento ha spostato il mezzo. Ed è stata la fine. Il povero manutentore è stato schiacciato dalle ruote, che gli hanno fracassato i torace e la mandibola. Le sue urla strazianti hanno richiamato all’esterno colleghi e capi-reparto, sconvolti per l’accaduto. L’operaio è stato condotto in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sono gravissime. L’incidente ha scioccato i lavoratori dello storico stabilimento bresciano, dove ieri i sindacati hanno indetto due ore di sciopero. Anche oggi sono previste iniziative di protesta. "Quanto è successo rende evidente che alcuni aspetti organizzativi siano da sistemare" ha sottolineato Francesco Bertoli, Cgil. "L’area in cui si movimentano mezzi non puo’ essere sovraffollata, altrimenti la sicurezza è a rischio". Beatrice Raspa