Esplode bombola. Sono cinque i feriti

Esplode una bombola del gas che sventra l’appartamento e danneggia quelli accanto. Madre e figli, inquilini nella casa distrutta, se la cavano con ferite lievi. Un vicino di casa invece finisce in ospedale in prognosi riservata, ma si salverà. È un miracolo che non ci sia scappato il morto a Montichiari giovedì sera, dove si è registrata una deflagrazione in un’abitazione al secondo piano di una palazzina in via Mantova appunto per il malfunzionamento di una bombola da cucina. In cinque - di cui tre bambini - sono finiti in ospedale. Stando a quanto ricostruito la famiglia residente nell’appartamento distrutto riscontrava dei problemi con l’accensione dei fornelli. La signora avrebbe chiesto aiuto al vicino per sostituire la bombola gpl e l’uomo, un 39enne, stava appunto armeggiando in cucina quando si sono verificati il botto e la fiammata. L’esplosione è stata talmente forte da aver scagliato i vetri delle finestre a 200 metri di distanza. Il boato è stato percepito in tutto il paese e pure nei centri limitrofi. La donna e i suoi tre figli minori sono rimasti lievemente ustionati. Sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti. Ad avere la peggio è stato appunto il 39enne. Non sono agibili solo la casa della donna e del vicino.