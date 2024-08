Colico, gli Amici di Claudio salvano coppia di giovani nel lago: non stavano più a galla

Colico (Lecco) – “Non la vedo bene”. Adriana, un’ecuadoregna di 22 anni, si reggeva infatti a galla a stento. Tra Enzo, Iari, Lele e Nicola, i quattro bagnini volontari degli Amici di Claudio che presidiavano la spiaggia Ontano, è bastato uno sguardo.

Enzo Durante, carabiniere in congedo di 60 anni, dal ’91 bagnino brevettato, responsabile del turno, è entrato in acqua con il pattino mentre gli altri tre si sono tenuti pronti a riva. Con qualche colpo di remi Enzo ha raggiunto prima Pedro, il fidanzato di 32 anni di Adriana, che stava provando ad andare verso di lei con il rischio di annegare a sua volta, e poi la ragazza allo stremo delle forze, da non riuscire più ad avvinghiarsi alla boa che la teneva in superficie.

“Ringraziamo i bagnini che ci hanno aiutato”, hanno poi scritto sul verbale d’intervento Adriana e Pedro agli Amici di Claudio, associazione fondata nel 2008 da mamma Patrizia Gobbi per impedire che altri anneghino nel lago, come accadde a suo figlio Claudio di 15 anni in un pomeriggio di luglio del 2007.