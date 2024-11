Civate, tre escursionisti si perdono nel buio: li recuperano i tecnici del Soccorso alpino

Civate (Lecco), 18 novembre 2024 – Sorpresi dal buio, senza equipaggiamento né torce, se non quelle dei cellulari, la cui batteria si stava però rapidamente scaricando. E' successo di nuovo.

I soccorsi

Domenica sera tre escursionisti si sono persi a causa del buio tra il Corno Birone e San Pietro al Monte, a Civate. Stavano tornando a casa al termine di una gita in montagna, ma hanno calcolato male i tempi di rientro. Si trovavano in un'area molto impervia, dopo un passo falso avrebbe probabilmente significato precipitare nel vuoto. Hanno così chiesto aiuto agli operatori del 112, che in loro soccorso hanno mandato i tecnici volontari del Soccorso alpino della stazione del Triangolo Lariano della XIX Delegazione Lombarda, che tra l'altro avevano appena terminato un'esercitazione. I soccorritori si sono messi in marcia a piedi e sono riusciti in breve tempo a localizzare e raggiungere i tre, anche grazie al segnale gps dei telefonini. Stavano bene, ma non erano in grado di procedere da soli. Hanno fornito loro delle lampade frontali e li hanno accompagnati a valle in sicurezza.

Le raccomandazioni

Quando scende il buio in montagna, in mezzo a un bosco o in un territorio impervio e isolato, non si vede più nulla, è come essere completamente ciechi. Manca qualsiasi punto di riferimento. Si può veramente morire e si espongono a pericolo pure i soccorritori.

“Come già ribadito nei giorni scorsi, è un periodo in cui ci sono diverse attivazioni per perdita di orientamento, nella maggior parte dei casi determinata dal buio – spiegano dal Soccorso alpino -. La prima cosa da fare per evitare di trovarsi in difficoltà è prestare attenzione all’orario del rientro, calcolare bene le distanze e considerare se si conosce abbastanza la zona. Molto importante è avere sempre con sé almeno una lampada frontale o delle pile per illuminare il sentiero. I nostri tecnici sono operativi in ogni momento della giornata ma l’oscurità rende tutto più complicato. Siamo in un periodo in cui le ore di luce a disposizione diminuiscono e si passa dal chiaro al buio in poco tempo, quindi fate attenzione”.